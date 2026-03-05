HOSE hưởng ứng chiến dịch Rung chuông vì Bình đẳng giới 2026

Đây là năm thứ 11 chương trình “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức trên toàn cầu và là lần thứ 7 Việt Nam tham gia.

Chương trình “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức tại HOSE ngày 5-3. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Ngày 5-3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với HOSE, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc VCCI, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức sự kiện Rung chuông vì Bình đẳng giới 2026, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, với chủ đề “Quyền -Công lý - Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bất bình đẳng giới vẫn gây tổn thất kinh tế lớn trên toàn cầu, ước tính hơn 160.000 tỷ USD giá trị nguồn lực con người bị mất. Trong khi đó, các sở giao dịch chứng khoán – nơi niêm yết hơn 50.000 doanh nghiệp với tổng vốn hóa vượt 90.000 tỷ USD – ngày càng được xem là tác nhân quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Năm 2026 là năm thứ 11 chương trình “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức trên toàn cầu và là lần thứ 7 Việt Nam tham gia. Năm 2025, chiến dịch đã huy động 114 sở giao dịch và trung tâm thanh toán tại hơn 90 quốc gia, cho thấy sự đồng thuận ngày càng lớn của thị trường tài chính về vai trò của bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phiên thảo luận “Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng”. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì nền kinh tế công bằng và thịnh vượng”, sự kiện nhấn mạnh phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động mà còn là động lực đổi mới, lãnh đạo và tăng trưởng.

Dịp này, UN Women cũng giới thiệu Sáng kiến Phòng thí nghiệm Tài chính Bền vững khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nền tảng hợp tác nhằm hỗ trợ các sở giao dịch và cơ quan quản lý tăng tốc hành động vì bình đẳng giới trên thị trường vốn.

NHUNG NGUYỄN