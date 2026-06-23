Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến khai mạc trong tháng 8-2026

Chiều 23-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Chiều 23-6, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm cao, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 3 (ngày 10-6 và ngày 23-6). Tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của UBTVQH. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8-2026.

"Thời gian chuẩn bị kỳ họp không thường lệ rất gấp (chỉ còn hơn 1 tháng) trong khi Chính phủ đang đề xuất đến 20 nội dung (gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác). Các cơ quan phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp để hoàn thành việc trình UBTVQH cho ý kiến trước ngày 20-7", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Quang cảnh phiên họp thứ 3 của UBTVQH. Ảnh: CẨM HÀ

Tại kỳ họp thứ 2 (khai mạc tháng 10), Quốc hội khóa XVI dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật (chưa kể các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung mà chưa có trong chương trình lập pháp năm 2026).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, đặc biệt là các nội dung trình tại kỳ họp không thường lệ. Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có Công thư số 02 để tăng cường đôn đốc, chỉ đạo sát sao vấn đề này.

Các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước; chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách.

Bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, từ nay đến cuối năm còn nhiều chương trình quan trọng, trọng tâm là việc tổ chức diễn đàn pháp luật và diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý 3-2026.

ANH PHƯƠNG