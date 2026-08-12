Việt Nam - Hà Lan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hà Lan có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao, trong khi Việt Nam đang cần động lực mới về tăng trưởng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA)… Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai bên cần tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững; đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới...

Về phía Hà Lan, Thủ tướng Rob Jetten khẳng định, Hà Lan muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam và sẵn sàng hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Rob Jetten đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Hà Lan; nêu bật việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Hà Lan và mở đường bay thẳng giữa hai nước giúp tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch. Thủ tướng Rob Jetten nhấn mạnh, Hà Lan cam kết đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

TTXVN