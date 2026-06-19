Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết về tư pháp, tổ chức bộ máy và chương trình giám sát trọng điểm

Ngày 18-6, Văn phòng Quốc hội đã phát hành văn bản số 1648/VPQH-TTTV công bố các nghị quyết quan trọng vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nhiều nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các nghị quyết này tập trung vào các lĩnh vực tư pháp, tổ chức bộ máy và chương trình giám sát trọng điểm của Quốc hội.

Cụ thể, Nghị quyết số 04/2026/UBTVQH16 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 quy định về việc thành lập và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực. Nghị quyết điều chỉnh thẩm quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến phá sản, hủy phán quyết trọng tài và đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. Chẳng hạn, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội sẽ có phạm vi thẩm quyền lãnh thổ đối với 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-6-2026.

Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH16 quy định thành lập Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho UBTVQH về định hướng, chương trình khoa học; tham gia phản biện các dự án luật, pháp lệnh và các chính sách quan trọng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10-6-2026.

Nghị quyết số 287/NQ-UBTVQH16 xác định cụ thể nội dung giám sát cho từng phiên họp của UBTVQH trong năm 2027 gồm: xem xét báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng; chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát các dự án quan trọng quốc gia như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12-6-2026.

Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH16 quy định thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026”. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn. Mục tiêu giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 8-2027 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16-6-2026.

ANH PHƯƠNG