Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021 (giai đoạn từ tháng 6-2016 đến tháng 10-2020) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1540-QĐ/UBKTTW ngày 24-6-2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận thi hành kỷ luật ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Văn Cần, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Cần.

PHAN THẢO