Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Trân trọng tri ân những người con ưu tú của Thủ đô

Những trang sử vẻ vang

Ngày 3-10, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân đại biểu cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024). Tham dự cuộc gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường và hơn 280 cá nhân đại diện cho hàng vạn cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia Giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn TP Hà Nội.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Ngày 10-10-1954 đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc, quân, dân Thủ đô từ 5 cửa ô tiến về Hà Nội tiếp quản Thủ đô, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng này đi vào lịch sử thế giới và truyền cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi quyền dân tộc tự quyết. Sau 70 năm, giờ đây khi xem lại những thước phim phóng sự với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tất cả đều cảm bồi hồi, tự hào khi quân dân Thủ đô đã anh dũng, kiên cường giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay về một trong những trang vàng chói lọi nhất, hiện thân sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Những chiến sĩ từng tham gia Giải phóng Thủ đô cách đây 70 năm

Trong không khí trang nghiêm nhưng đầm ấm, nghĩa tình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại trang sử vàng son và rất đáng tự hào. Ông Lê Văn Tính (hội viên cựu Chiến binh phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) bồi hồi nhớ lại giây phút lịch sử ngày 10-10-1954. Khi ấy, ông là chiến sĩ liên lạc của Đại đội 238, Trung đoàn Thủ đô (102), Sư đoàn quân tiên phong 308.

“5 giờ sáng, rời làng Phùng, chúng tôi đội ngũ chỉnh tề theo đường 32 tiến về Hà Nội. Qua Cầu Diễn hiện ra trước mặt: Hà Nội một rừng cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu, các kiểu chữ rất cầu kỳ, nhiều nhất là khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm”. Nhân dân đông đảo đứng hai bên đường vẫy cờ hoa đón chào hàng quân chỉnh tề diễu qua, những ánh mắt ướt lệ, những cánh tay chơi vơi đưa ra như muốn ôm chặt lấy người thân xa lâu ngày gặp lại”, ông Tính nhớ lại. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thế hệ trẻ hôm nay hãy nỗ lực hơn nữa, noi gương các bậc cha chú đã hy sinh chiến đấu giải phóng Thủ đô, tu dưỡng rèn luyện xứng đáng là công dân tốt. Đối với cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” để giữ vững độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Mở ra giai đoạn mới

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, ngày 10-10-1954, Ngày Giải phóng Thủ đô là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Hà Nội luôn trân trọng biết ơn những con người ưu tú tham gia Giải phóng Thủ đô

Trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào chiến sĩ cả nước. Cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực của tình hình thế giới, tác động của biến đổi khí hậu và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2021 - 2023, kinh tế Thủ đô đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục được quan tâm, đầu tư, trở thành động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển bền vững Thủ đô. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và biết ơn những người con ưu tú của Thủ đô đã không quản gian khổ, hy sinh, chiến đấu và trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô dự cuộc gặp mặt hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu, là niềm tự hào của Thủ đô; là những minh chứng sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cách mạng cho các thế hệ người Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

NGUYỄN QUỐC