Kỳ vọng đột phá trong hợp tác kinh tế nông nghiệp với New Zealand

Trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm nghiên cứu cây trồng và thực phẩm của New Zealand (PFR) ở TP Auckland; làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt Nam tại New Zealand và gặp gỡ song phương.