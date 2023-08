Lâm Đồng: Cầu sắt bị sập 2 lần chỉ trong khoảng 2 tháng

Cầu Tà Năng 2 bị sập do một xe tải nặng chạy qua vừa được sửa xong vào chiều 25-6, thì sáng ngày 26-8 lại tiếp tục bị sập do xe bồn trộn bê tông lên cầu. Vụ việc làm xe bồn rớt xuống suối Tà Năng, may mắn, không có thiệt hại về người.