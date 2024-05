Hai anh em trộm xe máy shipper chứa 81 đơn hàng

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt giữ hai anh em ruột, là đối tượng trộm xe máy chứa 81 đơn hàng của shipper.

Hai anh em Huy và Hoàng (từ trái qua phải)

Ngày 3-5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai anh em Huy và Hoàng thực nghiệm lại vụ trộm

Công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý Hoàng và Ngô Thị Hồng (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nghệ An, bạn gái của Hoàng) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 21-4, Huy và Hoàng trộm xe máy của ông S. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Vĩnh Long, là shipper) cùng 81 đơn hàng ở đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức). Sự việc được camera an ninh ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Qua truy xét, công an đã bắt được Huy, Hoàng. Tại công an, cả hai khai chạy xe máy (gắn biển số giả) để đi trộm xe của ông S.. Khi chạy đến đường Hàng Tre, thấy xe ông S. để chìa khóa trên xe nên Huy dừng xe để Hoàng nhảy xuống bật chìa khóa, chạy đi tẩu thoát hướng về tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh vụ việc

Lấy được tài sản, Huy và Hoàng mang bán cho 1 người đàn ông với giá 6 triệu đồng. Riêng các đơn hàng, cả hai mang vứt ở khu vực Đại học Quốc gia TPHCM. Số còn lại, Huy và Hoàng mang về căn hộ cùng Hồng sử dụng.

Ngoài ra, Huy cũng khai cùng Quang trộm xe máy của ông M. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào trưa 14-4 tại trước chung cư Topaz Home 2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Lấy được tài sản, cả hai mang bán được 2 triệu, rồi chia nhau tiêu xài.

Riêng Quang khai trộm xe máy của ông B. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Thanh Hóa) ở Block A2 chung cư Topaz Home 2 vào khoảng 10 giờ ngày 24-4. Quá trình kiểm tra căn hộ của Hồng, công an thu gói nilông chứa ma túy.

CHÍ THẠCH