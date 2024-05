Công an TPHCM điều tra clip “Cảnh sát giao thông đạp người dân”

Ngày 2-5, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ thông tin clip “Cảnh sát giao thông đạp người dân” lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 1-5, tài khoản mạng xã hội facebook tên N.Đ.G.H. đăng đoạn clip gần 4 phút kèm thông tin về cảnh tranh cãi giữa người dân và người mặc sắc phục cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường. Nội dung đăng tải: “đồng chí N.Q.H. CSGT An Lạc đạp người dân… gần chợ bờ ngựa Tân Kiên…”.

Đoạn clip thể hiện giọng người đàn ông được cho là người quay clip nói: "Anh đạp người vậy đâu có được, sai phạm anh thổi người ta vào chứ, đạp vậy chết người, dí đạp chết người sao. Anh làm vậy là không có đúng, tôi chạy đằng sau anh tôi thấy hết rồi". Một số người dân đi đường cũng nói lớn theo “làm vậy chết người sao. Anh xử lý nhẹ nhàng, không có ép người ta”.

Thông tin kèm clip “CSGT đạp người dân” lan truyền trên mạng. Ảnh cắt từ clip

Trong clip là một nam thanh niên ngồi bệt xuống đường, vật dụng cá nhân rơi vãi, xe máy ngã bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ việc, đông người dân dừng xe, hiếu kỳ theo dõi. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đoạn Quốc lộ 1 (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) hướng từ vòng xoay An Lạc đi cầu Bình Điền. Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08). Công an TPHCM cho biết, CSGT trong đoạn clip trên là cán bộ của đội và đã cho người này làm báo cáo chi tiết.

Liên quan vụ việc, Công an TPHCM cùng Phòng PC08 đã nắm thông tin và yêu cầu Đội CSGT An Lạc báo cáo. Nếu đúng như clip đăng tải và qua điều tra xác định hành vi của CSGT trong đoạn clip có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành.

TRUNG DŨNG