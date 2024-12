Lâm Đồng đón du khách thứ 10 triệu

Du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng đi trên chuyến bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được chào đón long trọng ngay cửa ra nhà ga.

Du khách đến tỉnh Lâm Đồng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 là kết quả của hàng loạt sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế như Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024. Công tác truyền thông đa phương tiện được tăng cường xuyên suốt cả năm để du khách trong và ngoài nước biết đến và lựa chọn Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng.

Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đón 10 triệu lượt khách du lịch (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước đạt: 600.000 lượt (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023), khách nội địa ước đạt: 9,4 triệu lượt (tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023). Trong số này, khách qua lưu trú ước đạt: 7.600.000 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt 18.000 tỷ đồng.