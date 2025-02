Lâm Đồng: Khởi tố 39 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng, năm 2024 tỷ lệ điều tra, khám phá thành công các vụ án cao - đạt 86,1%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,91%.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở chiều 6-2

Liên quan đến tội phạm tham nhũng, trong năm 2024 toàn tỉnh đã khởi tố 24 vụ án, 39 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Trong đó, có 3 vụ với 4 bị can bị khởi tố về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; 2 vụ, 4 bị can bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ"; 1 vụ, 2 bị can tội "lạm quyền trong thi hành công vụ"; 1 vụ, 3 bị can tội "đưa - nhận hối lộ",...

Cơ quan chức năng cũng tiến hành thu hồi hơn 5 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá trong 1 vụ án trên địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo lực lượng công an trong năm 2025 thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép, giết người, chống người thi hành công vụ…

ĐOÀN KIÊN