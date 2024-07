Lâm Đồng: Sẽ cưỡng chế, di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt trượt

Ngày 21-7, UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở cùng khu vực làm 2 người tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ sạt trượt đất cạnh quốc lộ 27 chiều 20-7, làm 2 người thương vong

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đã được kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt (trường hợp người dân không chấp hành phải cưỡng chế di dời).

Một khu vực có nguy cơ sạt lở được chính quyền TP Bảo Lộc cảnh báo người dân để phòng tránh

Đối với các khu vực lân cận các vị trí có nguy cơ sạt trượt, vận động người dân tạm thời tránh trú tại nhà người thân để đảm bảo an toàn (nhất là vào ban đêm). Tỉnh Lâm Đồng cũng giao chính quyền địa phương chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.

Các đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng công an, lực lượng quân đội, chính quyền địa phương tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng giao các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình không phép, trái phép, nhất là các công trình lấn chiếm bờ sông, lòng suối, kênh mương thoát nước; các công trình xây dựng trên sườn dốc, khu vực có độ chênh taluy âm/dương lớn, vùng trũng thấp để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão…

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, khoảng 16 giờ ngày 20-7, lượng đất đá lớn từ trên đồi sạt lở vùi lấp căn nhà bà Võ Thị Phương (thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông), đây là hộ dân trong diện buộc phải di dời sau vụ sạt lở ít ngày trước.

Hậu quả, vụ sạt lở làm anh Nguyễn Quang Duyệt (sinh năm 1988, con trai bà Phương) tử vong, anh Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1982, ngụ xã Phi Liêng, là bạn của con gái đến chơi) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trương Hữu Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết: “Địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây, lập biên bản buộc di dời đối với hộ dân trong khu vực bị sạt lở ít ngày trước. Các hộ dân đã ký cam kết di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng chiều nay, một số người quay trở lại căn nhà thì xảy ra vụ việc”.

ĐOÀN KIÊN