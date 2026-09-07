Lâm Đồng: "Thay áo mới" cho các hồ lắng quanh hồ Xuân Hương

Các hồ lắng quanh hồ Xuân Hương được đồng loạt cải tạo, từ xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nâng cấp bờ kè đến chỉnh trang cảnh quan, hướng tới phục hồi môi trường và nâng tầm thắng cảnh quốc gia.