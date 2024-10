- Nhiều nước khác phải đối mặt với áp lực giảm giá từ động thái nói trên, nhưng gạo xứ mình thì vẫn giữ được giá tốt. Lý do là lâu nay, nông dân mình đã chuyển mạnh sang trồng các giống lúa thơm, dẻo cao cấp. Nhờ vậy mà khi thị trường biến động, đầu ra của gạo Việt vẫn vững do chất lượng cao. Lợi thế khác là so với gạo cùng chất lượng của những xứ khác, gạo mình lại rẻ hơn. Đã ngon cơm mà giá cả lại cạnh tranh, nên gạo mình chưa phải lo lắng.

- Những năm gần đây, xuất khẩu gạo mình làm yên bụng nông dân hơn trước. Có diễn biến gì mới để khi tính đường dài, làm lúa gạo không phải lên ruột?

- Mới nhất, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tổ chức tín dụng xem xét cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay của kỳ hạn tương ứng trong chương trình liên kết lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyện này kéo dài tới năm 2030. Vậy là chi phí vốn để làm nông sẽ rẻ đi.

- Còn một chuyện quan trọng nữa là phải có cách thức hiệu quả để đất lúa được nghỉ ngơi để hồi phục dinh dưỡng. Có hỗ trợ dài hạn căn cơ, lúa gạo sẽ tạo ra niềm tin bền vững là làm nông phải khá.

TƯ QUÉO