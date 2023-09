Làm rõ tấm phông có in chữ "nuôi ông nội theo hướng sinh thái" gây xôn xao mạng xã hội

Buổi tập huấn tổ chức tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung trên tấm phông có nhiều sai lỗi chính tả như: "Trung tâm khuến nông" và "Nuôi ông nội theo hướng sinh thái". Sau khi hình ảnh tấm phông sai lỗi chính tả lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chiều 19-9, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh thừa nhận, có sự việc trên, do lỗi của đơn vị in ấn. Trung tâm có hợp đồng với một khách sạn tại địa bàn huyện Vũ Quang về việc thuê hội trường và in tấm phông tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong nội theo hướng sinh thái cho người dân ở huyện Vũ Quang và huyện Hương Sơn vào sáng 16-9. Phía khách sạn đã hợp đồng với cơ sở in ấn để làm phông nhưng đã không kiểm tra, dẫn đến sai sót về lỗi chính tả, dấu câu trên tấm phông như trên mạng xã hội.

Trước buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã phát hiện tấm phông bị lỗi nên đã xin lỗi học viên, xin sửa những lỗi có thể sửa được và tập huấn cho kịp thời gian. Tuy nhiên, có người đã chụp ảnh lại tấm phông bị lỗi khi buổi tập huấn chưa diễn ra để đăng lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, phía khách sạn đã nhận lỗi. Trong sáng 18-9, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cùng phía khách sạn và cơ sở in ấn đã làm việc với nhau.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, trong sự việc đáng tiếc này, người được giao nhiệm vụ chuẩn bị chương trình cũng có lỗi không kiểm tra, giám sát kỹ...