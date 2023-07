Làm rõ, xử lý trách nhiệm với Hội đồng thành viên EVN

Thông tin từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức ngày 11-7 cho biết, từ đầu năm đến nay, tai nạn đường sắt đã tăng cả 3 tiêu chí. Cả nước đã xảy ra 48 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 34 người, 13 người bị thương, tăng 6 vụ (14,29%) so với cùng kỳ năm trước.