Lần đầu phóng tên lửa in 3D lên vũ trụ

Theo Relativity Space, tên lửa gặp phải sự cố bất thường trong quá trình phân tách ở tầng thứ hai khi hướng về quỹ đạo thấp của Trái đất. Dù không đạt được quỹ đạo mục tiêu, song vụ phóng thành công tên lửa Terran 1 đã chứng minh rằng tên lửa loại in 3D có thể chịu được sự khắc nghiệt của quá trình phóng lên và bay vào vũ trụ.

Tên lửa Terran 1 có chiều cao 33,5m, đường kính 2,2m là vật thể in 3D lớn nhất từ trước đến nay và được sản xuất bằng máy in kim loại 3D lớn nhất thế giới. Khoảng 85% các thành phần của tên lửa này được tạo ra bằng phương pháp in 3D dựa trên vật liệu hợp kim, bao gồm cả 9 động cơ Aeon 1 ở tầng thứ nhất và 1 động cơ Aeon Vacuum ở tầng thứ 2 của tên lửa. Tên lửa được thiết kế để có thể đưa khối lượng lên tới 1.250kg vào quỹ đạo thấp của Trái đất. Tên lửa in 3D này có số bộ phận ít hơn 100 lần so với tên lửa truyền thống. Chi phí và thời gian chế tạo tên lửa cũng ngắn hơn, chỉ trong khoảng 60 ngày.