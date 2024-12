Hezbollah thừa nhận tạm thời mất đường tiếp tế qua ngả Syria

Tàu hải quân bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel vào ban đêm tại thành phố cảng Latakia. Ảnh: Syria Direct

Trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình kể từ khi chính quyền ông al-Assad sụp đổ, ông Qassem đã xác nhận sự gián đoạn trên, dù cho biết tuyến đường tiếp tế này có thể được khôi phục sau khi chế độ mới được thành lập ở Syria, hoặc Hezbollah có thể tìm kiếm những tuyến đường thay thế khác.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Ahmad al-Shara, thủ lĩnh lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đang nắm quyền ở Syria, đã xác nhận về tình hình hư hại lớn ở thủ đô Damascus và khu vực lân cận sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống al-Assad.

Trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Syria, ông al-Shara cho biết Syria hiện đang đứng trước thời điểm quan trọng, đòi hỏi những chiến lược cẩn trọng dựa trên dữ liệu và việc thiết lập một nhà nước pháp quyền để đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Tuyên bố được HTS đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang tiếp tục đẩy mạnh không kích các cơ sở quân sự của Syria. Theo một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh, Israel đã thực hiện hơn 60 vụ không kích tại Syria chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ đêm 14-12, qua đó nâng tổng số vụ không kích của Israel trong lãnh thổ Syria lên tới gần 500 vụ kể từ khi chính quyền Syria sụp đổ. Cũng theo thông báo, các hoạt động quân sự của Israel đã được ghi nhận ở 13 tỉnh ở Syria.

Theo Israel, những hoạt động này là nhằm ngăn chặn vũ khí của chính phủ Syria "rơi vào tay các phần tử khủng bố". Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong khu vực đã chỉ trích hành động của Israel và kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Syria.

Trước đó, thủ lĩnh HTS Ahmad al-Shara tuyên bố lực lượng này không có ý định can dự vào một cuộc xung đột với Israel, vì vậy Israel không có lý do chính đáng để tiếp tục tiến hành không kích cũng như can thiệp ở Syria.

VIỆT LÊ