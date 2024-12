Máy in 3D cầm tay giúp hồi phục vết thương khó lành

Các nhà khoa học tại Đại học Sechenov thuộc Bộ Y tế Nga đang phát triển máy in sinh học 3D cầm tay có thể thay thế cho một ca ghép da thông thường để điều trị vết thương khó lành. Theo đó, máy in sinh học cầm tay Biogan (ảnh) có thể in da sinh học để điều trị vết loét khó lành, kể cả vết loét do bệnh tiểu đường gây ra.