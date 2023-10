Làn sóng bài Do Thái mới ở Đức

Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức Thomas Haldenwang đã cảnh báo về làn sóng bài Do Thái mới đang xuất hiện tại nước này.

Ông Haldenwang cho biết, trong nhiều năm qua, số lượng tội phạm bạo lực và tội phạm bài Do Thái ở Đức luôn ở mức cao.

Tuy nhiên, làn sóng bài Do Thái hiện tại còn lớn hơn. Chỉ tính từ ngày 7-10 đến nay, đã có khoảng 1.800 vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái ở Đức và đây là một con số rất lớn.

Ông Haldenwang cho rằng nước Đức sẽ phải đối mặt với làn sóng bài Do Thái mới này trong thời gian dài. Cuộc chiến tại Dải Gaza tiếp diễn có thể dẫn tới tình trạng cực đoan hóa hơn nữa ở Đức. Theo quan chức này, lực lượng cảnh sát và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức đang tích cực tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng nhằm ngăn chặn các âm mưu và hoạt động phạm tội của những đối tượng cực đoan, bảo vệ cuộc sống an toàn của người dân Đức nói chung cũng như người Do Thái nói riêng.