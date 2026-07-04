Làng Lò: Mái ngói đỏ trải dài bên bờ đại dương xanh

Làng Lò (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) thời gian gần đây được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến. Sở hữu bờ biển đẹp, ngôi làng còn giữ gần như nguyên vẹn dáng hình của hàng chục năm trước.