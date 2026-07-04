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Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta lây từ chuột sang người

SGGPO

Tối 3-7, Bộ Y tế thông tin về tình hình bệnh do virus Hanta, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát.

NGUYỄN QUỐC - THANH CHIÊU

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