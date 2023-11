Lắng nghe ý kiến của chức sắc, chức việc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại buổi họp mặt, các vị chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đã chia sẻ nhiều hoạt động của các cơ sở tôn giáo gắn với đời sống dân sinh, vì cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện các chủ trương, chính sách với Đảng, nhà nước về công tác tôn giáo, nhất là các chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục nhân rộng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phát huy các nguồn lực tôn giáo, góp phần nâng cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc phát triển và xây dựng quận 3 ngày càng văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Tiếp thu ý kiến của các chức sắc, chức việc, Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức cho biết, quận 3 có 92 cơ sở tôn giáo đang hoạt động, trong đó có các cơ sở tôn giáo lớn của Trung ương, thành phố. Những năm qua, các cơ sở tôn giáo luôn đồng hành cùng quận trong các phong trào và chương trình an sinh xã hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Thay mặt lãnh đạo quận 3, ông Võ Văn Đức gửi lời tri ân đến các cơ sở tôn giáo; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tâm huyết của các vị chức sắc, chức việc và các tín đồ cho quá trình phát triển địa phương, đa dạng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của tôn giáo như y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh...

Chủ tịch UBND quận 3 cũng kỳ vọng các cơ sở tôn giáo tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình đã phối hợp hiệu quả trong thời gian qua. Trong đó, tiếp tục mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến toàn thể các cơ sở; hình thành thêm nhiều mảng xanh trong cơ sở tôn giáo, góp phần xây dựng không gian sống tại quận 3 xanh, sạch, thân thiện môi trường. Cùng với đó, mô hình “Cơ sở tôn giáo gắn với hộ nghèo, cận nghèo” sẽ đạt nhiều thành quả cao hơn, giúp đỡ cho hộ nghèo vươn lên bền vững; tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào có đạo. Ông Võ Văn Đức cũng tin tưởng các cơ sở tôn giáo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thiện chí và khách quan...