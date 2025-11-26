Xã hội

Lạng Sơn: Ô tô đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn làm 4 người tử vong

SGGPO

Tới 17 giờ ngày 26-11, đoạn đường ùn tắc khoảng 10km - khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đã được lưu thông.

Chiều 26-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km42+600 quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường 2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ do xe ô tô con đi không đúng phần đường, và đã đâm trực diện vào xe đầu kéo đi ngược chiều.

Video ghi lại vụ tai nạn

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực trên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển số 98E-000.xx, kéo sơ mi rơ moóc biển số 98R-013.xx và xe con biển số 19A-483.xx. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

hiện trường.jpg
Phần đầu chiếc xe ô tô con biến dạng, hư hỏng nặng

Theo Cục Cảnh sát giao thông, người điều khiển xe ô tô con có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, vi phạm quy tắc giao thông chung, đi sai phần đường gây ra va chạm với xe đầu kéo. Lái xe đầu kéo di chuyển ở chiều đường ngược lại (bị va chạm) không có lỗi, việc va chạm với xe ô tô con được xem là trường hợp bất khả kháng.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Tai nạn giao thông khiến 4 người chết xe con đi không đúng phần đường gây tai nạn Công an tỉnh Lạng Sơn Xử nghiêm sử dụng điện thoại khi lái xe

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn