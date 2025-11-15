Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm lần 2

Liên quan vụ tại nạn giao thông làm em N.N.B.Tr., học sinh lớp 9 tử vong, chiều 15-11, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ Tr.) cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại huyện Trà Ôn trước đây (nay là xã Vĩnh Xuân), tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long. Ảnh: CA

Theo quyết định, căn cứ các điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

"Ngày 7-11-2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã có Công văn số 256 gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc. Đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. Đây là tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự", quyết định nêu.

Do đó, ngày 13-11-2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 07/QĐ-VKSTC-C1(P6) theo điểm b khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, để chờ kết quả cung cấp thông tin từ phía Công an tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định của Cơ quan điều tra Viện KSND t ối cao

Đây là lần thứ 2 Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn.

Như Báo SGGP đưa tin, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm em Tr. tử vong tại chỗ.

Người nhà nữ sinh đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng không thành. Ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột Tr.) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi tự bắn vào đầu mình tự sát.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ tai nạn để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

TÍN HUY