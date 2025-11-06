An Giang: Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, 3 người tử vong

Trên địa bàn tỉnh An Giang vừa liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh minh họa

Chiều 6-11, Công an tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 5-11, tại ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn, anh T.M.K. (40 tuổi) điều khiển xe ba bánh tự chế chở ông L.C.Q. (37 tuổi, cùng ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang) và anh T.V.P (33 tuổi, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) lưu thông trên tỉnh lộ 941 hướng xã Tri Tôn đi xã Cô Tô. Khi đến đoạn trên, do đã uống rượu và bất cẩn, anh Q. ngồi ở mép thùng xe bị ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người. Anh Q. được đưa đến Trung tâm Y tế Tri Tôn cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 4-11, trên tỉnh lộ 962, đoạn qua ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy (tỉnh An Giang), xe môtô do em T.T.B.A. (16 tuổi) điều khiển va chạm với xe môtô do anh Đ.V.P. (33 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Tuy) chở chị L.T.K.Đ. (33 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP Cần Thơ). Cú va chạm khiến chị Đ. tử vong tại chỗ, em A. và anh P. bị thương nặng.

Khoảng 14 giờ ngày 30-10, em T.C.M.H. (17 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Tân Lộ Kiều Lương, hướng từ Núi Sam đến Châu Đốc. Khi đến giao lộ với đường Lê Hồng Phong, xe gắn máy va chạm với xe đạp do ông N.T.T. (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế) đang sang đường. Vụ va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, ông T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, sau đó tử vong ngày 5-11.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

Tin liên quan An Giang: Xử phạt 668 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

NAM KHÔI