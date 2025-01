Lãnh đạo TP Thủ Đức thăm, chúc tết Báo SGGP

Thay mặt lãnh đạo TP Thủ Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức gửi lời thăm hỏi và chúc tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo SGGP một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ông Trịnh Minh Tài cũng gửi lời cảm ơn Báo SGGP những năm qua đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ TP Thủ Đức trong thông tin, góp phần cùng với TP Thủ Đức đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đến thăm, chúc tết Báo SGGP

TP Thủ Đức vừa bước sang năm thứ 5, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Báo SGGP để TP Thủ Đức phát triển mạnh mẽ hơn.

Tiếp đoàn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương khẳng định, Báo SGGP luôn sẵn sàng phối hợp truyền thông với các đơn vị, trong đó có TP Thủ Đức. Với sự gắn bó, đồng hành suốt thời gian qua, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cũng mong muốn hai cơ quan, đơn vị tiếp tục vun đắp mối quan hệ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tặng Báo Xuân SGGP đến đoàn

Thay mặt tập thể Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Công an TP Thủ Đức (TPHCM) do Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo SGGP nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025. Tiếp đón đoàn có nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Đoàn lãnh đạo Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đến thăm, chúc mừng Báo SGGP



Thượng tá Tân Xuân Tiên cho biết, năm 2024, Công an TP Thủ Đức đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn. Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức khẳng định, để có được kết quả trên một phần nhờ sự hỗ trợ, phối hợp truyền thông của Báo SGGP và các cơ quan báo đài; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo SGGP trong thời gian tới để Công an TP Thủ Đức nói riêng và Công an TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, Thượng tá Tân Xuân Tiên gửi lời chúc tới Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo SGGP bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm và tiếp tục có những bước phát triển mới; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Trường tặng Báo Xuân SGGP đến đoàn Công an TP Thủ Đức

Thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Trường cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Công an TP Thủ Đức dành cho Báo SGGP. Đặc biệt là phóng viên phụ trách mảng nội chính của Báo SGGP trong thời gian vừa qua.

Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Trường khẳng định, Báo SGGP luôn quan tâm, hỗ trợ và gắn kết với các đơn vị lực lượng vũ trang; đặc biệt là Công an TP Thủ Đức và lực lượng Công an TPHCM, sẵn sàng hợp tác trong truyền thông thông tin để các đơn vị cùng phát triển.

Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Trường gửi lời chúc lãnh đạo Công an TP Thủ Đức và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức một mùa xuân ấm áp, an lành.

CHÍ THẠCH - THU HƯỜNG