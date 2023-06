Lãnh đạo TPHCM lắng nghe tâm tư, đề xuất của phụ nữ

Sáng 30-6, lãnh đạo TPHCM đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp năm 2023. Buổi gặp là dịp để lãnh đạo TPHCM lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như các chủ trương, chính sách liên quan đến cán bộ nữ.

Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 250 đại biểu cán bộ Hội LHPN TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và phường, xã.

Với chủ đề “Đồng hành cùng tổ chức Hội để triển khai hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ, buổi gặp gỡ nhằm góp phần để lãnh đạo thành phố hiểu rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và cũng là dịp để các cơ quan ban ngành thành phố cùng chia sẻ, đồng hành với tổ chức Hội.

Theo Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI đã đề ra phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” cùng 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ và 5 công trình trọng điểm.

Qua hơn một năm triển khai Nghị quyết đại hội, các cấp Hội đã triển khai các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Cụ thể đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội, trong từng cán bộ, hội viên, phụ nữ và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ sở Hội.

Thời gian qua, các cấp Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo hơn 2.290 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đến nay đã có 1.611 mẹ nhận đỡ đầu cho 2.297 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trong nền kinh tế số, khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ cũng được triển khai rộng rãi.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội đã tham mưu đề xuất chính sách liên quan đến cán bộ nữ, phụ nữ, trẻ em. Thực hiện các cuộc giám sát độc lập về các nội dung liên quan quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Công tác phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên được Hội LHPN thành phố thực hiện với nhiều giải pháp theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, tạo môi trường để phụ nữ phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tham gia tổ chức Hội.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào phụ nữ thành phố cũng còn một số khó khăn về cơ chế trong việc phối hợp thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại Hội Phụ nữ các cấp.