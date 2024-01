Lãnh đạo TPHCM tiếp Đại sứ New Zealand

Đồng chí Võ Văn Hoan thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc mừng Đại sứ Tredene Dobson đã hoàn thành nhiệm vụ và mong bà tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng đóng góp của Đại sứ Tredene Dobson trong nhiệm kỳ công tác đã đồng hành cùng chính quyền TPHCM vượt qua khó khăn thách thức, cũng như trong năm đại dịch Covid-19 đã vận động hỗ trợ vật tư y tế giúp thành phố vượt qua dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong giai đoạn hồi phục kinh tế, Đại sứ cũng đồng hành cùng TPHCM đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua Đại sứ Tredene Dobson, New Zealand chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng cây giống, con giống, đưa nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường New Zealand.

Theo đồng chí Võ Văn Hoan, quan hệ thương mại giữa TPHCM với các địa phương New Zealand cũng được đẩy mạnh với tổng số vốn đầu tư của New Zealand đạt trên 6 triệu USD. Đồng chí Võ Văn Hoan mong muốn bà Tredene Dobson sau khi nhận công tác mới, tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại hai nước cũng như giữa TPHCM và các địa phương của New Zealand. Đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, việc mở đường bay thẳng giữa TPHCM với New Zealand là nền tảng thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch.

Đại sứ Tredene Dobson cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã hỗ trợ các hoạt động của New Zealand tại thành phố, khẳng định sự hỗ trợ của UBND TPHCM đã giúp bà hoàn thành nhiệm kỳ công tác, trong đó có tổ chức thành công chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand đến thăm Việt Nam và TPHCM. Bà Tredene Dobson vui mừng chia sẻ thông tin trong thời gian tới, New Zealand có gói hỗ trợ về phòng chống biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và coi TPHCM là cửa ngõ để đến ĐBSCL. Về lĩnh vực giáo dục, theo Đại sứ Tredene Dobson, cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa Việt Nam và New Zealand và duy trì các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM.

THỤY VŨ