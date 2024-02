Lãnh đạo Trung ương, TPHCM chúc tết các đơn vị và cá nhân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ảnh: TTXVN

Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các kết quả nổi bật trong năm 2023 của đơn vị, thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ, trong hợp đồng tác chiến… Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, chương trình công tác quan trọng. Tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tập trung, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đến năm 2025 thật sự trong sạch, vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cảnh sát cơ động là lực lượng quan trọng của công an nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước. Nêu rõ năm 2024 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, trong nước tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng tiềm ẩn rủi ro, phức tạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước.

* Chiều 5-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết tại Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong công tác, nổi bật là: thực hiện chuyển đổi số trong lực lượng cảnh sát giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu, thí điểm kiểm soát giao thông bằng hệ thống thông minh ở một số tỉnh; kết nối dữ liệu để xây dựng trí tuệ thông minh phục vụ cho nhiệm vụ cảnh sát giao thông…

Trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng lưu ý lực lượng cảnh sát giao thông cần tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách; kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh kịp thời đối với các loại tội phạm, trong đó có tình trạng đua xe trái phép.

* Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, sáng 5-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy Hậu Giang. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc lãnh đạo tỉnh Hậu Giang năm mới bình an, hạnh phúc, gặt hái nhiều thắng lợi mới; mong muốn năm 2024 và những năm tiếp theo, TPHCM và tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp để kinh tế, văn hóa, xã hội hai địa phương ngày càng phát triển.

Trước đó, đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm hỏi, tặng 500 triệu đồng đến các hộ nghèo của TP Vị Thanh (Hậu Giang). Trưa cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc tết và tặng quà tại chùa Đại Giác (phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Chúc tết cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa Ngày 5-2, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa. Cầu truyền hình có 4 điểm cầu, được thiết lập với đầu cầu đất liền tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đầu cầu phía huyện đảo có ba điểm cầu: thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây.

NHÓM PV