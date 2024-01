Lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc tết các đơn vị, cá nhân

Tại trụ sở UBND xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Chủ tịch nước đến chúc tết, trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự. Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên hải quan Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và ấn tượng với những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, trong đó nhiều tiêu chí quan trọng về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân được nâng lên, không khí sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đầm ấm.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các huyện, thành phố cần chú trọng quan tâm để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, hộ nghèo giảm tối đa, phấn đấu không còn hộ nghèo trong tương lai gần; đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, an ninh, an toàn của bà con được bảo đảm. Các huyện biên giới cần chung tay xây dựng đường biên hòa bình, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia.

Chủ tịch nước mong muốn bà con nhân dân vùng biên tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đồng Tháp).

* Chiều 25-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bạc Liêu.

Trong chương trình, đồng chí Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 600 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vận động từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Agribank ủng hộ 300 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc thiểu số của Bạc Liêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cũng đến thăm, chúc tết, tặng quà các lực lượng vũ trang nhân dân tại Công an tỉnh Bạc Liêu.

* Ngày 25-1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết TP Đà Nẵng.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc mừng năm mới lực lượng Công an tỉnh Long An và thăm gia đình chính sách trên địa bàn TP Tân An (Long An); đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt nam Anh hùng Huỳnh Thị Tiếu ở phường 2, TP Tân An, Long An.

* Sáng 25-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng năm mới tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc tốt đẹp đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân TPHCM có một năm mới 2024 trọn vẹn, đầm ấm, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ vui mừng khi chính quyền thành phố và Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM có sự gặp gỡ, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau về các chủ trương, chính sách; qua đó có sự phối hợp, tạo điều kiện trong công việc, vì sự phát triển chung của TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn các linh mục, tu sĩ, cộng đồng giáo dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Ngày 25-1, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 10, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức chương trình trao quà tết “Xuân yêu thương” đến người dân huyện Củ Chi. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà tết đến người dân huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, với mong muốn hỗ trợ, chăm lo cho hộ dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc tết, chăm lo các diện gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ngoài nguồn ngân sách thành phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động thêm các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người dân trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo công tác an sinh cũng là khẳng định phương châm TPHCM văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Cùng ngày, Thường trực HĐND TPHCM cũng trao tặng 300 phần quà tết đến người dân xã Phước Vĩnh An và xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi).

* Ngày 25-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết Phòng An ninh nội địa, Công an TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những kết quả mà Phòng An ninh nội địa nói riêng và toàn bộ lực lượng Công an TPHCM trong công tác giữ gìn an ninh trật tự đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp năm mới 2024, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa, đơn vị Quyết thắng năm 2024 của Công an TPHCM cùng gia đình; toàn bộ lực lượng Công an TPHCM có một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình; sẵn sàng chiến đấu cao, phát huy phẩm chất người CAND trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Biểu dương những thành tích của ngành y tế trong năm qua, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học của các bệnh viện được phát triển mạnh mẽ; nhiều bệnh viện đạt các giải thưởng về quốc tế và khu vực. Năm nay, Giải thưởng Thành tựu y khoa cũng đã bước sang năm thứ 4 với 40 thành tựu, đóng góp cho phác đồ điều trị của cả nước.

Nhân dịp tết đến xuân về, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích rất xứng đáng của toàn ngành y tế vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp chung vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố... Trong ngày 15-1, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM).

Khai mạc “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” lần 3 Ngày 25-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ 1 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank cho Quỹ Vì người nghèo thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cảm ơn Agribank dù trong giai đoạn khó khăn nhưng vẫn luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ tấm lòng yêu thương đến những gia đình, những hoàn cảnh khó khăn khi những ngày Tết Nguyên đán đang đến. Từ sự ủng hộ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ chăm lo hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 để thực hiện phương châm “Không để hộ khó khăn nào không được đón tết cổ truyền của dân tộc”. * Cùng ngày, LĐLĐ TPHCM tổ chức khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” lần 3 với hình thức phiên chợ công nhân trực tuyến để chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phiên chợ nghĩa tình năm nay được LĐLĐ TPHCM phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tổ chức, hỗ trợ 11.500 đoàn viên công đoàn với hơn 5,5 tỷ đồng. Theo đó, phiên chợ công nhân trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 25-2. LĐLĐ TPHCM tặng 5.000 mã mua hàng (600.000 đồng/mã) đến đoàn viên công đoàn khó khăn. Tại phiên chợ, công nhân lao động được mua sắm trực tuyến thông qua website cooponline.vn của Saigon Co.op và được giao hàng miễn phí tại nhà. Ngoài ra, những đoàn viên công đoàn không về quê có thể mua hàng và được giao miễn phí đến gia đình, người thân của mình ở quê nhà. * Từ ngày 25-1 đến 8-2, LĐLĐ quận 5 (TPHCM) phối hợp sàn giao dịch thương mại điện tử của Công ty CP Gogreen House tổ chức “Phiên chợ online” cho đoàn viên, người lao động. LĐLĐ quận 5 tặng 1.000 mã mua hàng (trị giá 300.000 đồng/mã) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên công đoàn tiêu biểu, tích cực trong lao động sản xuất. Hàng hóa sẽ được đóng gói, vận chuyển miễn phí về tận nhà người lao động. * Ngày 25-1, Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM đến thăm, động viên và tặng quà tết cho 60 công nhân khó khăn tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân) và KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), tặng mỗi công nhân một phần quà và tiền mặt (hơn 1,1 triệu đồng/phần). Đây là những công nhân làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng nên bị giảm thu nhập.

NHÓM PV