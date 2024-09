Lào Cai: Huyện Bắc Hà di dời khẩn cấp 32 hộ dân sau khi phát hiện vết nứt núi

Trước đó, ngày 16-9, sau khi nhận được thông báo từ người dân về tình trạng đất có dấu hiệu sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã này đã đến kiểm tra các điểm có nguy cơ cao tại 2 thôn: Khu Tủng và Nậm Thảng.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại thôn Khu Tủng có 1 vết nứt lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu có mưa lũ, đe dọa tính mạng và tài sản của 32 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu.

Trước tình hình cấp bách, xã đã vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn tại phân hiệu Trường Tiểu học và Mầm non xã Bản Liền.

Cán bộ và người dân xã Bản Liền đi khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: TRÁNG XUÂN CƯỜNG

UBND xã Bản Liền cũng đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá tình hình thực tế để xây dựng phương án tái định cư lâu dài cho những người dân này.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, cũng tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) sau khi xuất hiện vết nứt trên núi, trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu) đã kêu gọi và huy động 17 hộ gia đình với 115 người dân khẩn trương lên núi lánh nguy cơ sạt lở, sáng sớm 9-9.

Hôm qua, 16-9, Công an tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bắc Hà đã giúp những người dân này di chuyển xuống núi, bố trí nơi ở tạm tại trung tâm xã, an toàn hơn so với trên núi, chờ địa phương khảo sát, xác định địa điểm tái lập thôn bản đảm bảo an toàn, an cư lâu dài.

TRÁNG XUÂN CƯỜNG