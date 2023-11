Lão nông ở Quảng Ngãi hiến đất xây trường học

Lão nông Bùi Văn Anh (74 tuổi, thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tự nguyện hiến hơn 1.000m 2 đất để xây dựng Trường Mẫu giáo Bình An, cụm Thọ An, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số có nơi học hành.

Thôn Thọ An (xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 90% là người Cor, đa số làm nương rẫy, trồng keo, đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Bình An.

Trước kia, tại thôn Thọ An có 1 điểm trường mầm non, tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng, phòng học xuống cấp, mùa mưa dột, không đảm bảo kiên cố và điều kiện dạy học. Năm 2021, chính quyền địa phương tìm một khu vực để xây dựng điểm trường mới thì ông Bùi Văn Anh đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất đang trồng keo để xây trường. Ông Anh cho biết: “Lúc đó cây keo vừa được 1 năm tuổi nhưng trường học cần có đất để xây dựng nên tôi quyết định hiến đất”.

Ông Anh vốn quê xã Bình Trung (huyện Bình Sơn) lên Thọ An lập nghiệp hơn 30 năm nay, ông cải tạo mảnh đất cằn cỗi, khai hoang các sườn đồi để trồng keo phát triển kinh tế.

Ông Anh chia sẻ: “Bản thân tôi đã già, con cái đều về xã Bình Trung sinh sống. Bao năm ở Thọ An, thấy người Cor vất vả quá, nên khi địa phương cần, tôi tự nguyện hiến đất. Tôi cũng đem tâm nguyện của mình gửi vào mảnh đất, giúp các cháu có chỗ học để thế hệ tương lai thoát nghèo, đem ánh sáng tri thức đổi thay mảnh đất Thọ An này”.

Ngôi trường mới được xây dựng với tổng diện tích 1.500m2, trong đó hơn 1.000m2 là đất hiến của ông Anh. Ngôi trường nằm gần đường chính của thôn Thọ An, thuận lợi cho học sinh đến trường. Trường học có 1 phòng học, khu vui chơi, đầy đủ thiết bị dạy học. Đến tháng 8-2023, nhà ăn Trường Mẫu giáo Bình An, cụm Thọ An đã hoàn thành sau 4 tháng xây dựng, tạo điều kiện cho học sinh có nơi bán trú.

Trong ngôi trường mới, các em thỏa sức nô đùa trên chiếc cầu trượt, cô giáo Trần Thị Thanh Tuyền hướng dẫn các em vẽ tranh, tô màu. Em Lê Thị Vỹ (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Bình An) chia sẻ: “Con rất vui vì có trường mới để học, mỗi ngày đến trường có nhiều bạn cùng chơi với con”.

Cô giáo Tuyền cho biết: “Lớp học có 28 em từ 3-5 tuổi, đa số là người Cor, các em có hoàn cảnh khó khăn. Trước kia trường cũ ẩm thấp, dột, từ ngày có trường mới, thiết bị dạy học, khu vui chơi đầy đủ khiến các em càng chăm chỉ đến trường”.

Theo cô Tuyền, hiện tại đã có nhà ăn nhưng không có người cấp dưỡng nên chưa thể đi vào hoạt động bán trú cho học sinh. “Các em học 2 buổi/ngày, buổi trưa các em đi bộ về nhà đến chiều quay lại trường. Mong muốn của trường là có thêm người cấp dưỡng để các em không phải vất vả đi về 2 lần/ngày” - cô Tuyền mong muốn.