Lấy gần 1.000 thùng nước ngọt rồi bỏ trốn hơn 21 năm

Ngày 16-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-5-2002, Đinh Nam Duy (sinh năm 1978, ngụ TP Thủ Đức) nhận chở gần 1.000 thùng nước ngọt và nước khoáng cho Công ty TNHH Việt Đức từ nhà máy Coca-Cola đi giao cho đại lý của bà T. ở tỉnh Bến Tre với số tiền hơn 99 triệu đồng. Sau đó, Duy thuê xe ô tô đến nhà máy trên để nhận hàng.

Lấy được hàng, Duy liên hệ một người bán số hàng trên với giá gần 45 triệu đồng rồi bỏ trốn. Công an sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 11-2002, Công an TP Thủ Đức ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can , đồng thời ra quyết định truy nã Duy. Sau 21 năm bỏ trốn, ngày 15-11, Duy đến Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức đầu thú và khai nhận hành vi.

Cũng trong ngày, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ Nguyễn Văn Thu (hay gọi “Tám Đẻo”, sinh năm 1974, ngụ TP Thủ Đức).

Bị can Thu tại cơ quan công an

Theo điều tra, tháng 1-2023, Thu và một số đối tượng tổ chức đá gà ăn thua ở bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (phường Long Trường, TP Thủ Đức, TPHCM).

Lúc này, công an ập vào khống chế nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, Thu đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó, công an đã ra quyết định truy nã Thu về tội “Đánh bạc”.

CHÍ THẠCH