Trốn truy nã đặc biệt vẫn táo tợn cướp giật

Ngày 6-12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt do thực hiện vụ cướp tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn huyện Bắc Trà My vừa qua.

Đối tượng Vũ Viết Hải tại cơ quan điều tra

Camera ghi lại cảnh Hải cướp tiền nhân viên cây xăng

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp giật tại chợ Tam Kỳ, từ biển số xe, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Tam Kỳ truy được nơi ở của chủ xe.

Rạng sáng nay (6-12), các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên lưu thông trên địa bàn phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ) nên tiến hành bắt giữ.

“Tuy nhiên qua làm việc, người này cho biết sáng hôm qua ông không dùng xe này mà cho người khác mượn, và người đó hiện đang ngủ trong nhà của ông. Các trinh sát đã ập vào nhà bắt giữ được đối tượng Vũ Viết Hải”, Đại tá Xuân thông tin.

Hải dùng hung khí kề vào cổ nhân viên cây xăng để cướp hơn 15 triệu đồng

Trước đó, SGGP online đưa tin, lúc 19 giờ 40 phút ngày 26-11, một đối tượng đi xe máy, mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền. Thời điểm này, trong cây xăng còn 1 nhân viên nam, tuy nhiên người này ngồi bên trong nên không phát hiện vụ việc. Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Vũ Viết Hải quê xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), chỗ ở trước khi bỏ trốn là thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Hải theo cha mẹ vào lập nghiệp theo diện kinh tế mới, tuy nhiên đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện, Vũ Viết Hải đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý.

NGUYỄN CƯỜNG