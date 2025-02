Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng

Diễn ra từ ngày 27-1 (tức 28 tháng Chạp) đến ngày 2-2 (mùng 5 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút bạn đọc. Những không gian, tiểu cảnh được thiết kế công phu như “Thành phố ước mơ”, “Hành trình 15 năm Lễ hội Đường sách Tết”, “Gia đình Rắn”, “Sách rơi”, hình ảnh linh vật nàng Tỵ công nghệ là điểm nhấn của không gian lễ hội năm nay.

Đông đảo bạn đọc và người dân hào hứng tham gia Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ. Ảnh: QUỲNH MY

Lễ hội đã tổ chức 175/175 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm diễn ra xuyên suốt lễ hội, điểm nhấn là chuỗi chương trình, hoạt động giao lưu của đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đạt Giải thưởng sách quốc gia 2024. Một số chương trình thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc và người dân như: “Lì xì sách Tết” - hoạt động văn hóa truyền thống với hơn 22.500 ấn phẩm sách (sách giấy, sách điện tử, sách nói) được trao tặng đến bạn đọc và du khách đến tham quan lễ hội.

Bạn đọc xếp hàng chờ xin chữ ký từ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: QUỲNH MY

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu của đại sứ văn hóa đọc, các tác giả, nhà văn trẻ đã thu hút đông đảo bạn đọc, du khách tham dự như: buổi ký tặng sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (28 Tết); giao lưu chủ đề “Nghe sách ngày Tết - Gắn kết niềm vui” với nhà báo Trung Nghĩa (mùng 2 Tết); giao lưu chủ đề “Tết của người trẻ” với nhà văn Anh Khang và ca, nhạc sĩ Hamlet Trương (mùng 3 Tết); giao lưu với tác giả sách (đạt giải thưởng sách quốc gia 2024), ca sĩ Jun Phạm (mùng 5 Tết).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư hào hứng tặng chữ ký cho bạn đọc tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ. Ảnh: QUỲNH MY

Sau 7 ngày diễn ra, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ đã đón trên 1 triệu lượt người tham quan (trung bình đạt 142.000 lượt người/ngày, tăng 13.6 % so với năm 2024), bán hơn 5.686 tựa sách tương đương 81.238 quyển (tăng 6,67% so với năm 2024). Doanh thu tại Lễ hội Đường sách Tết đạt trên 10 tỷ đồng (tăng 15,6% so với năm 2024).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tặng sách cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: QUỲNH MY

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm của Lễ hội Đường sách Tết, lễ hội đã không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dân.

Bắt đầu từ ngày 22-1 (tức 23 tháng Chạp), tại Đường sách TPHCM diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như: sạp báo Xuân gây quỹ từ thiện (kéo dài đến ngày 9-2, do Hội Nhà báo TPHCM tổ chức), Hội sách Tết Ất Tỵ (kéo dài đến ngày 9-2, do Phương Nam Books tổ chức), workshop làm lọng bướm (do Trung tâm American Study tổ chức)… Sạp báo Xuân gây quỹ từ thiện thu hút sự hưởng ứng của đông đảo mọi người. Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TPHCM

