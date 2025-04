Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30-4, tại đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Chương trình Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi Lễ Kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước...

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo các nước trên thế giới và bạn bè quốc tế: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa, làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Belarus do Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Ipatau Vadzim, làm trưởng đoàn; Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc Bùi Kim Giai; cùng bộ trưởng ngoại giao một số nước.

Các lực lượng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG - VĂN MINH

Đến dự có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Ý, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ; đại sứ, tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục cập nhật nội dung Lễ kỷ niệm...

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau lễ mít tinh, các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2, Thảo Cầm Viên, quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết. Trong buổi lễ, lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của hơn 13.000 người. Người dân có thể theo dõi qua các màn hình LED với kích thước lớn được lắp dọc các tuyến đường trung tâm. Những màn hình LED có độ nét cao, với hệ thống âm thanh đạt chuẩn, có thể phục vụ cho hàng nghìn người xem cùng một thời điểm. Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên VTV1, HTV và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tiếp sóng.

NHÓM PHÓNG VIÊN