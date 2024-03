Lên đời thiết bị Galaxy để có cơ hội trải nghiệm AI

Nhận thấy được những phản hồi tích cực từ cách người dùng thực sự sử dụng các tính năng Galaxy AI trong cuộc sống hàng ngày với S24 series, Samsung đã tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu mang trải nghiệm này đến hơn 100 triệu người dùng Galaxy trong năm 2024 thông qua bản cập nhật One UI 6.1 nhằm cung cấp trải nghiệm Galaxy AI.

Thông qua tính năng Hậu kì Sáng tạo (Generative Edit), các thiết bị được AI hỗ trợ có thể dễ dàng thay đổi kích thước, vị trí hoặc căn chỉnh lại các đối tượng trong ảnh

Galaxy AI với các tính năng như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google), Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist), và Phiên dịch trực tiếp (Live Translate)… để ngày càng có thêm nhiều người dùng được phổ cập rộng rãi trải nghiệm này, đồng thời cho phép những người vẫn còn đang do dự về Galaxy AI có cơ hội “lên đời” để trải nghiệm các thiết bị galaxy thế hệ tiền nhiệm.