Liên hoan phim Arab Berlin: Đoàn kết với nhân dân Palestine

Đạo diễn Lina Soualem (bên phải) và mẹ trong phim tài liệu Bye Bye Tiberias

Theo ban tổ chức, việc tổ chức một LHP thu hút tiếng nói của người Palestine là một nỗ lực lớn, trong bối cảnh bùng nổ cuộc chiến Israel - Hamas và sự chia rẽ mạnh mẽ giữa các cộng đồng người gốc Arab và Do Thái tại Đức. Chương trình có 50 phim truyện, phim ngắn và phim tài liệu khác nhau. Nhiều hãng tin quốc tế đã đánh giá cao ban tổ chức LHP Arab Berlin về việc tổ chức sự kiện thể hiện tinh thần ủng hộ người Palestine. Số lượng các vụ việc bài Do Thái ngày càng gia tăng ở Đức cũng góp phần làm tăng thêm mức độ thận trọng của các nhà chức trách trong việc chấp thuận tổ chức LHP Arab. Trong hoàn cảnh căng thẳng, các nhà tổ chức cũng đã kêu gọi đưa ra đường lối nghiêm khắc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Chủ đề của LHP Arab Berlin năm nay là “Palestine trong điện ảnh Arab và xa hơn nữa”, thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine đang hứng chịu hậu quả cuộc xung đột tại Gaza. Nhiều phim của các đạo diễn Palestine được đón nhận tại đây. Được mời khai mạc LHP với bộ phim tài liệu Bye Bye Tiberias, nhà làm phim người Pháp gốc Palestine - Algeria Lina Soualem, cho biết, cô cảm thấy hơi lo lắng khi trình chiếu bộ phim của mình ở Berlin hơn những nơi khác. Nhưng vì bộ phim tài liệu của cô dựa trên câu chuyện của gia đình mình nên cô biết những “trải nghiệm cuộc sống này là có thật và xứng đáng để chia sẻ”.

Bye Bye Tiberias xoay quanh 4 thế hệ phụ nữ Palestine mạnh mẽ. Phim kết hợp các thước phim gia đình, cảnh quay lưu trữ, ảnh và những cuộc đoàn tụ gia đình. Khán giả biết bà cố của Soualem đã một mình nuôi 8 người con sau khi gia đình bị trục xuất khỏi Tiberias vào năm 1948 (trong cuộc chiến xảy ra sau khi thành lập Nhà nước Israel). Hàng trăm ngàn người Palestine đã phải di dời và mất nhà trong thời kỳ mà người Palestine gọi là “Nakba” - có nghĩa là “thảm họa” trong tiếng Arab. Theo Soualem, việc khám phá các mối quan hệ mật thiết trong bối cảnh một gia đình Palestine sẽ truyền tải thông điệp của người dân Palestine, rằng họ tiếp tục sống sau khi bị tước đoạt nhiều thứ, kể cả danh tính người Palestine.

Bộ phim của cô được công chiếu lần đầu tại LHP Venice tháng 9-2023 và được chọn là tác phẩm của Palestine dự tranh giải Oscar năm 2024. Phim tài liệu của Soualem cũng chính là sứ mệnh của LHP Arab Berlin: Được kể và truyền tải những câu chuyện của mình cũng là một cách để tồn tại. Đặc biệt, trong bối cảnh sự sống đang dần mất đi, điện ảnh sẽ luôn tồn tại để tưởng nhớ những con người, những cuộc đời. Một phim khác của nhà làm phim người Palestine Mohamed Jabaly là Life is Beautiful, ghi lại việc ông không thể từ Na Uy quay lại Gaza sau khi biên giới bị đóng cửa. Ông đã mắc kẹt ở Na Uy mà không có thị thực làm việc trong nhiều năm.

Trung tâm Điện ảnh Arab (ACC), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Berlin, tập trung vào việc tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim Arab và đối tác của họ trên toàn cầu, cũng đã tổ chức một hội thảo như một phần hoạt động của LHP Arab Berlin. Hội thảo ghi nhận sự thành công ngày càng tăng của các tựa phim nói tiếng địa phương thuộc khối Arab, ngay cả khi phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ phát trực tuyến.

KHÁNH MINH