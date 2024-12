Đội điều tra số 7 mùa 2 gay cấn cuộc chiến tâm lý tội phạm

Phim tiếp tục hành trình khai thác cảm hứng từ các vụ án có thật, xoay quanh câu chuyện phá án của đội điều tra, hay còn gọi là “Đội 7”, trong công cuộc vây bắt tội phạm có những hành vi lệch lạc, biến thái dẫn đến các vụ án thương tâm xảy ra.

Trong suốt quá trình phá án, bộ phim sẽ lột tả các khía cạnh tâm lý của kẻ thủ ác, lý do tại sao lại dẫn tới hành vi phạm tội, phương thức gây án, cùng thủ pháp câu dẫn con mồi sa vào bẫy. Đồng thời, cho thấy bằng nhiều cách khác nhau đội điều tra có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đưa kẻ xấu ra trước vòng vây pháp luật.

Phim khắc họa hành trình phá án nhiều nguy hiểm và mưu trí của các chiến sĩ công an. Ảnh: ĐPCC

Nói về những điểm khác biệt so với mùa 1, biên kịch Vũ Liêm cho biết: “Những nhân vật tội phạm ở mùa 1 là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, liều lĩnh bởi đã từng có nhiều lần gây tội ác mà không chịu hối cải. Đến mùa 2, tội phạm đều là những người lần đầu phạm tội do không kiềm chế được cái tôi của bản thân. Ở một góc nhìn khác, họ cũng có nhiều cái đáng thương bởi hoàn cảnh xô đẩy, hay do những tổn thương từ thuở ấu thơ không thể chữa lành".

Điểm sáng tạo và hứa hẹn đột phá trong mùa 2 lần này là phim sẽ tập trung khai thác vào khía cạnh diễn biến tâm lý nhân vật, đặc biệt là tâm lý tội phạm biến thái.

Những xung đột nội tâm, những mâu thuẫn cá nhân và những câu chuyện đời thường đều được khắc họa một cách chân thực và sinh động.

Những vụ án sẽ ngày càng hóc búa, bí hiểm hơn với những thủ đoạn gây án vô cùng tinh vi.

Bối cảnh ngôi nhà hoang trong phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh kịch bản và lối kể chuyện mới, phim cũng được đầu tư lớn về mặt bối cảnh, dàn dựng...

Cuộc chiến đấu với tội phạm luôn cam go, gay cấn. Ảnh: ĐPCC

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Quang Sự, Quang Trọng, Thụy Hòa, Bá Anh, NSƯT Chiều Xuân, Tùng Min, Trung Ruồi, Thanh Hương, Liên Tít...

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trên phim trường. Ảnh: ĐPCC

Phim do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn phát sóng lúc 21 giờ trên kênh ANTV, bắt đầu từ Chủ nhật, 15-12.

HẢI DUY