Ca sĩ Mono đóng vai chính trong Số đỏ

Dự án được công bố tại ATF (Asia TV Forum) ngày 5-12, với hai đối tác quốc tế lớn: Fremantle và Beach House Pictures.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết, đây là dự án thử thách nhất trong sự nghiệp của mình tới thời điểm này, vẫn còn một chặng đường dài để thực hiện, nhưng đồng thời dự án này cho anh rất nhiều cảm hứng.

Mono (thứ hai từ phải qua) cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (thứ 2 từ trái qua) và các nhà sản xuất của phim. Ảnh: Screendaily

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết châm biếm cùng tên được nhà văn Vũ Trọng Phụng viết năm 1936.

Phan Gia Nhật Linh sẽ đảm nhận đồng thời vai trò kịch bản và đạo diễn tác phẩm này.

Phim sẽ lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1930, giai đoạn cuối của chế độ thực dân và sự nổi lên của các phong trào cải cách và chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam.

Số đỏ (tựa tiếng Anh: Dumb Luck) bản điện ảnh sẽ do Beach House Pictures (Singapore) kết hợp với Anh Teu Studio (Việt Nam) và Sidus and Teu Entertainment - công ty liên doanh được thành lập bởi Anh Teu Studio và Sidus của Hàn Quốc đồng thực hiện. Tại Việt Nam, phim sẽ do CJ CGV phát hành.

Mono được lựa chọn đóng chính trong dự án Số đỏ

Tiểu thuyết Số đỏ xoay quanh nhân vật chính là Xuân Tóc Đỏ, một kẻ đầu đường xó chợ nhưng nhờ những mánh lới, sự lưu manh và cả "số đỏ" để vươn lên trở thành đốc tờ, tiến sĩ, giáo sư quần vợt, nhà cải cách xã hội, cố vấn cho báo Gõ Mõ, cuối cùng là "anh hùng cứu quốc", "bậc vĩ nhân".

Trước đó, vào năm 2020 đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng công bố thông tin chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh rộng.

Thời điểm đó, anh tiết lộ dự án được phía gia đình cố nhà văn Vũ Trọng Phụng ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ thông tin nếu nhà sản xuất cần tư liệu hoặc hình ảnh để hỗ trợ cho quá trình xây dựng kịch bản và làm phim.

Hiện ê-kíp chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về dự án.

HẢI DUY