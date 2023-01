Liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn pháo nổ dịp cận tết

Ngày 4-1, Công an quận 5 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Ngọc (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Kim Trình (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội “Buôn bán hàng cấm”. Công an cũng tạm giữ Trần Bảo Huy (sinh năm 1995, ngụ quận 8) để điều tra về tội trên.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 20 ngày 3-1, Công an quận 5 bắt quả tang Huy chạy xe máy chở 9 hộp pháo nổ (loại 49 viên) trọng lượng 16kg. Tại công an, Huy thừa nhận hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, trưa 16-12-2022, trinh sát phát hiện Trần Văn Ngọc đang vác bao hàng trước cổng A2 Trung tâm thương mại An Đông Plaza, phường 9 giao cho 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch). Trinh sát ập đến kiểm tra Ngọc thì thanh niên trên bỏ chạy. Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 12 kg pháo nổ.

Trước đó, khuya 3-11-2022, Nguyễn Kim Trình đang đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh thì trinh sát ập lại khống chế. Kiểm tra bao hàng mà Trình chở trên xe, công an phát hiện 8kg pháo nổ các loại. Khám xét nơi ở của Trình ở quận 12, công an thu thêm 18,5kg pháo nổ các loại.