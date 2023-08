Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc, Bình Thuận đề nghị Bộ Công an bố trí thêm lực lượng tuần tra

Do chưa có hệ thống camera giám sát giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết nên việc phát hiện, xử lý những tình huống và vi phạm về trật tự an toàn giao thông chưa kịp thời.

Ngày 10-8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an; đơn vị quản lý vận hành đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (Vec-E) và đơn vị quản lý vận hành đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, từ khi 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào khai thác đến nay đã ghi nhận liên tiếp 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người.

UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Do chưa có hệ thống camera giám sát giao thông cao tốc nên việc phát hiện, xử lý những tình huống và vi phạm về trật tự an toàn giao thông chưa kịp thời, nhất là vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn, đi ngược chiều; dừng, đỗ xe không đúng quy định hoặc xe bị sự cố, tai nạn giao thông chưa được cẩu kéo, di dời kịp thời.

Có tình trạng xe cứu hộ, bơm vá, thay vỏ xe dừng, đỗ không có cảnh báo, biển báo theo quy định... và thực tế những hành vi vi phạm trên là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Cục CSGT bố trí thêm lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên 2 tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị quản lý 2 đoạn cao tốc thường xuyên tổ chức kiểm tra, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống xe dừng đỗ, bị sự cố giữa đường; nhắc nhở các đơn vị đang thi công các hạng mục trên tuyến phải có biện pháp thi công hợp lý, có đầy đủ biển báo hiệu đang thi công, tránh rơi vãi vật liệu trên đường… góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.