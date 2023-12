Loạt iPhone đời cũ giảm giá mạnh hơn 8 triệu đồng

iPhone Pro Max giá chỉ từ 26,99 triệu đồng

Vào dịp cuối năm, thị trường mua sắm các sản phẩm công nghệ bắt đầu sôi động trở lại, giá bán nhiều mẫu iPhone chính hãng tại Việt Nam đã được điều chỉnh và ghi nhận xu hướng giảm sâu, đặc biệt là các dòng iPhone cũ đang có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian gần đây.

Theo chia sẻ từ các đại lý bán lẻ di động, thiết bị công nghệ, vào cuối năm nhu cầu người dùng lựa chọn nâng cấp lên các dòng iPhone thế hệ cũ tăng cao, bởi sản phẩm được điều chỉnh giảm giá hấp dẫn, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Theo ghi nhận tại Website Di Động Việt, giá bán các dòng iPhone 11, iPhone 13 và iPhone 14 đang có sự giảm mạnh vào dịp cuối năm, cụ thể: Phiên bản iPhone 14 Pro Max dung lượng 128GB đang có giá chỉ 26,99 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản được nhiều người dùng quan tâm là iPhone 14 Pro Max dung lượng 256GB cũng có giá chỉ 29,59 triệu đồng, giảm 8,4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bảng giá iPhone thế hệ cũ tại Di Động Việt



Phiên bản iPhone 14 Pro dung lượng 256GB giá chỉ 26,29 triệu đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản có dung lượng lớn hơn là iPhone 14 Pro 512GB cũng có giá 31,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bộ đôi phiên bản điện thoại iPhone 14 và iPhone 14 Plus dung lượng 128GB giá giảm lần lượt là 18,19 triệu đồng (giá niêm yết 24,99 triệu đồng) và 21,39 triệu đồng (giá niêm yết 27,99 triệu đồng). Với dung lượng 256GB cũng có giá lần lượt là 21,89 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 và 24,39 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 Plus. Phiên bản iPhone 13 dung lượng 128GB cũng có giá 15,49 triệu đồng, giảm 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đáng chú ý, phiên bản được nhiều người dùng quan tâm là iPhone 11 dung lượng 64GB chỉ 10,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 11 dung lượng 128GB giá 11,99 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 13 giá chỉ 15,49 triệu đồng

“Các dòng iPhone đời cũ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng, đặc biệt là giá bán đang giảm mạnh vào dịp cuối năm, đây chính là dịp tốt để người dùng lên đời iPhone mới với mức giá tiết kiệm”, phía Di Động Việt cho biết.

Ngoài mức giá giảm mạnh, Di Động Việt còn mang đến cho người nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Giảm thêm 2 triệu đồng khi lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới, trả góp 0% lãi suất... Ngoài ra, khi mua iPhone tại hệ thống này, người dùng còn có cơ hội trúng vàng 9999 tại chương trình “Rẻ ngỡ ngàng - Trúng vàng 9999” diễn ra từ nay đến hết 31-12-2023.

KIM THANH