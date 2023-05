Loạt quà tặng công nghệ giảm sốc hơn 10 triệu đồng vào Ngày của Mẹ

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, từ ngày 12 đến 14-5, với chương trình “Ngày Deal Yêu Thương - Tặng Mẹ Phi Thường”, sẽ đem đến cho người dùng nhiều ưu đãi lớn

Đặc biệt, người dùng sẽ nhận được thêm các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác, như: Trade-in thu cũ đổi mới tặng thêm đến 1 triệu đồng, giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi đăng ký mở thẻ TPBank Evo, trả góp 0% lãi suất… khi mua hàng tại Di Động Việt.

Điện thoại, MacBook về mức rẻ kỷ lục

Theo đó người dùng mua điện thoại tại Di Động Việt có thể sở hữu sản phẩm với chi phí cực tốt, đa số đều là các flagship bán chạy tại hệ thống. Nổi bật là các sản phẩm của Apple, như: iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A chỉ còn 26,39 triệu đồng (niêm yết 36,99 triệu đồng); iPhone 13 VN/A giá chỉ từ 16.49 triệu đồng (Niêm yết 24.49 triệu đồng); iPhone 11 Pro chỉ còn từ 8,59 triệu đồng (niêm yết 13,99 triệu đồng); iPhone Xs Max 64GB Like new chỉ còn từ 7,29 triệu đồng (niêm yết 10,99 triệu đồng); Galaxy Z Flip4 chỉ còn từ 15,99 triệu đồng (niêm yết 23,99 triệu đồng); Galaxy A54 chỉ còn từ 8,89 triệu đồng (niêm yết 10,49 triệu đồng); Redmi Note 12 và 12 Pro có giá lần lượt là 4,15 triệu đồng và 8,49 triệu đồng; OPPO Find N2 Flip chỉ còn từ 19,49 triệu đồng.

Tương tự các dòng điện thoại, MacBook và Tablet cũng có nhiều ưu đãi trong dịp này với ưu đãi lên đến 10 triệu đồng. Cụ thể: MacBook Air M1 cũng chỉ còn từ 18,3 triệu đồng (niêm yết 28,99 triệu đồng); MacBook Pro M2 chỉ còn 29,59 triệu đồng (niêm yết 38,99 triệu đồng); iPad Gen 9 chỉ còn từ 6,79 triệu đồng (niêm yết 10,99 triệu đồng); iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng)

Phụ kiện công nghệ giảm đến 59%

Nhóm ngành phụ kiện công nghệ đến từ các thương hiệu lớn như Apple, JBL, Anker,... cũng có mức giá giảm sâu đến 59%, chỉ còn từ 79 ngàn đồng dịp lễ này, bao gồm nhiều dòng sản phẩm từ âm thanh, ốp lưng đến pin dự phòng, cáp sạc... Cáp ACEFAST Type C to Type C (1.2m) chỉ còn 79 ngàn đồng; Tai nghe Bluetooth JBL T115 BT chỉ còn 350 ngàn đồng (niêm yết 490 ngàn đồng)...

Tai nghe Bluetooth Soundpeats TrueAir 2 chỉ còn 690 ngàn đồng (niêm yết 1,39 triệu đồng); Tai nghe không dây JBL Live Pro 2 TWS chỉ còn 2,79 triệu đồng (niêm yết 3,99 triệu đồng); Bộ combo cáp sạc Aukey 20w Lightning chỉ còn 590 ngàn đồng (niêm yết 800 ngàn đồng); Pin sạc dự phòng Innostyle Powermax 10000mAh chỉ còn 390 ngàn đồng (niêm yết 650 ngàn đồng)...