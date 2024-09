Lốc xoáy làm hàng chục căn nhà ở ĐBSCL sập và tốc mái

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong những ngày qua tại các tỉnh Long An, Vĩnh Long, An Giang… đã làm sập hoàn toàn và tốc mái hàng chục căn nhà; nhiều người bị thương, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mưa to kèm theo dông, lốc và ảnh hưởng của bão số 3 đã làm thiệt hại sản xuất nông nghiệp và tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Long An

Theo ông Võ Kim Thuần, Chi Cục trưởng Chi cục PTNT và Thủy lợi (Sở NN-PTNT tỉnh Long An), trong những ngày qua, do mưa to kèm theo dông, lốc và ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và tài sản người dân trên địa bàn.

Tại các huyện Tân Trụ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa và TP Tân An có hơn 2.000ha lúa bị ngã đổ do mưa, thiệt hại giảm năng suất dưới 30% là 1.590ha và thiệt hại giảm năng suất từ 30% - 50% là 420ha.

Ngoài ra, dông, lốc còn làm 2 người bị thương, tốc mái hơn 10 căn nhà, ngã đổ cây, trụ đèn… trên các địa bàn huyện Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng.

Nhiều cây xanh bị ngã đổ

Ngành chức năng tỉnh Long An đang phối hợp các địa phương thống kê từng hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai, để đề xuất hỗ trợ khôi phục theo quy định.

* Ông Lưu Nhuận, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Long, cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc trong những ngày qua đã làm 18 căn nhà ở các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Bình Tân, Trà Ôn, TP Vĩnh Long và thị xã Bình Minh bị sập và tốc mái.

Dông lốc còn ảnh hưởng 2 cơ sở xăng dầu và xưởng gỗ, hơn 30 cây xanh bị ngã đổ, nhiều trụ đèn chiếu sáng bị ngã, 1 người bị thương... Ước thiệt hại ban đầu gần 300 triệu đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long phối hợp khắc phục.

Mưa dông lốc làm nhiều căn nhà bị tốc mái

* Tại An Giang, do ảnh hưởng mưa to kèm gió xoáy đã làm sập hoàn toàn 1 căn nhà và tốc mái 1 căn nhà ở ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng.

NGỌC PHÚC