Lỗi phần mềm, Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe hạng A không có thời hạn nhưng in ra có thời hạn "do lỗi phần mềm"

Thông tin ban đầu, từ ngày 1-1, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới sau khi được chuyển giao phần mềm quản lý giấy phép lái xe của Cục Đường bộ.

Quá trình thực hiện gặp một số khó khăn do hệ thống phần mềm quản lý GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam bị lỗi. Cụ thể, các lỗi gặp phải như: khi thực hiện thao tác chọn in GPLX có thời hạn thì lại in ra GPLX không có thời hạn và ngược lại; chỉ chọn in 1 GPLX hạng A thì lại in ra cả giấy phép lái xe ô tô và không có thời hạn; khi in GPLX ra thì không có ngày trúng tuyển ở mặt sau của GPLX hoặc thông tin về hạng của GPLX ở mặt trước và mặt sau không trùng khớp nhau.

VĂN THẮNG