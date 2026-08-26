Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 31 người chết, gần 400 người mất tích

Theo CNN, ngày 26-8, ít nhất 31 người chết và hàng trăm người mất tích sau trận lũ quét dữ dội xảy ra tại khu vực miền Bắc Nepal, gần biên giới với Trung Quốc. Nguyên nhân là do một trận động đất đã gây ra vụ sạt lở đất lớn, chặn dòng sông Bhote Koshi và tạo ra dòng nước lũ đột ngột đổ xuống khu vực hạ lưu.

Bùn đất từ lũ quét xóa sổ một ngôi làng ở miền Bắc Nepal. Ảnh: KATHMANDU POST

Cảnh sát tỉnh Bagmati cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 31 người, trong khi hàng trăm người vẫn chưa được tìm thấy. Nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện.

Theo báo Kathmandu Post, ông Bashu Kumar Adhikari, Giám đốc điều hành công ty du lịch Touch Kailash Travels & Tours ở Kathmandu cho biết, có 390 người hành hương, trong đó có 93 người Nepal, dự kiến vượt biên sang Tây Tạng trong ngày 26-8. Trừ một số ít người, đến 15 giờ (giờ địa phương) công ty vẫn chưa thể liên lạc với những người hành hương còn lại.

Theo Cơ quan du lịch Nepal, những người mất tích gồm công dân Nepal, Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Nam Phi, Anh và Malaysia. Quân đội và cảnh sát đã được huy động tham gia cứu hộ.

Trực thăng cứu hộ của quân đội. Ảnh: KATHMANDU POST

Trực thăng được sử dụng để đưa những người mắc kẹt trên mái nhà hoặc trong khu vực ngập bùn đến nơi an toàn. Tuy nhiên, quân đội Nepal cho biết trực thăng chưa thể hạ cánh tại một số khu vực như Syapru Besi và Timure cho đến khi nước rút.

Khoảng 60 nhân viên của một dự án thủy điện đang xây dựng tại miền Bắc Nepal cũng được báo cáo mất tích. Những người này làm việc tại dự án thủy điện Langtang Khola công suất 20 MW ở huyện Rasuwa, gần biên giới Trung Quốc.

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chia buồn và hỗ trợ Nepal. Đại sứ quán Mỹ tại Nepal bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước thiệt hại về người, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo triển khai “toàn lực” cho công tác cứu hộ, ưu tiên an toàn của công dân Hàn Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng cung cấp “mọi hỗ trợ nhân đạo có thể” cho Nepal.

Lũ quét tại miền Bắc Nepal. Ảnh: KATHMANDU POST

Trận lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Tây Tạng, Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo có thể xảy ra “thương vong lớn” tại huyện Gyirong. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai “toàn lực” cho công tác tìm kiếm, cứu hộ người mất tích. Các đội cứu trợ tại Tây Tạng được cung cấp lều, bếp sưởi, quần áo và chăn màn.

KHÁNH MINH