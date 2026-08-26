Hỏa hoạn trong bệnh viện Pakistan, 15 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu phụ sản của Bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) ở thủ đô Islamabad, Pakistan, khiến 15 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

Bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) ở thủ đô Islamabad. Ảnh: MINUTE MIRROR

Theo kênh GEO TV của Pakistan, cảnh sát cho biết đám cháy bùng phát khoảng 6 giờ 40 phút ngày 26-8 (giờ địa phương) tại khu phụ sản trên tầng 3 của bệnh viện trên, nơi có nhiều trẻ nhỏ đang được chăm sóc.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, ban quản lý bệnh viện đã triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Một số trẻ em được giải cứu khỏi khu vực cháy.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát cũng như mức độ thiệt hại tại khu phụ sản của bệnh viện.

Ngay sau sự việc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

PHƯƠNG NAM